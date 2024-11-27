مشاهير العرب - زوجة عمرو وهبة: بتجيني كومنتات إني شبه «أم مكة» زوجة محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - عمرو وهبة.. تصدر الفنان عمرو وهبه وزوجته سلمي، قائمة التريند على «جوجل»، وذلك عقب ظهورهما معا في برنامج صاحبة السعادة.

الفنان عمرو وهبه

حل الفنان عمرو وهبه ضيف شرف مع زوجته سلمى في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قنوات «dmc»، وتحدثا خلال اللقاء عن بداية تعارفهما.

وقالت سلمى زوجة عمرو وهبة: «عرفت عمرو فى الثانوية، وكان أخوه لديه محل قدام البيت اللي كنا عايشين فيه، ولما تزوج ساب عمرو في المحل مكانه لحد ما ينتهي شهر العسل بتاعه، وفي أحد الأيام طلبت منه يشوفلي حل لتليفوني، اشترالي واحد غيره وادانى رقمه الخاص وقالي لو احتاجتى حاجة كلميني».

وتابعت: «عمرو تقدَّم لي في 2004، وكان صديق لأسرتنا وكنا نستشيره فى بعض الأمور، وحسيت أنه راجل بنرجعله في أي حاجة وبناخد رأيه، وحصل نصيب بعدها وتزوجنا».

وأضافت زوجة الفنان عمرو وهبة، عن مفاجأة وقالت: «احنا لما اتجوزنا مكناش عايزين نخلف فى البداية، وأول طفل لينا جه بعد 7 سنين زواج».

وأبدت سلمى دهشتها من تشبيه الجمهور لها بزوجة محمد صلاح، قائلة: «لا أعرف السبب، ولكن ماجي زوجة محمد صلاح قمر»، ليداعب عمرو زوجته قائلا: «اقترحت عليها تنشئ حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسم شبيهة زوجة محمد صلاح».

وتابعت: «بتجيني كومنتات إني شبه «أم مكة» زوجة اللاعب الكبير محمد صلاح».

موعد عرض برنامج صاحبة السعادة لـ إسعاد يونس

ويعرض برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 11 مساءً.

آخر أعمال الفنان عمرو وهبة

ويُعرض حاليًا للفنان عمرو وهبة مسلسل رقم سري، ويشاركه في بطولة العمل كلا من الفنان صدقي صخر، والفنانة ياسمين رئيس ونادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.