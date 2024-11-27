مشاهير العرب - «عمري ما هعرف انساك».. أنوسة كوتة توجه رسالة مؤثرة لـ محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - وجهت أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، رسالة مؤثرة، وذلك بعد أن وافته المنية يوم السبت الماضي.

وشاركت أنوسة كوتة، صورة تجمعها بزوجها الراحل، عر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتبت قائلة: «انا بعمل كل حاجة انت بتحبها وحبايبك المحترمين كلهم معايا ومش سيبني، بحبك وعمري ما هعرف أنساك».

وفاة محمد رحيم

رحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 44 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وعاد بعدها إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

جنازة محمد رحيم

وشيعت بعد صلاة ظهر الأحد، جنازة محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور صلاة الجنازة، أبرزهم مصطفى كامل، تامر حسني، ومحسن جابر، ومحمد حماقي، والمخرج ياسر سامى، والموزع أحمد عادل، والشاعر هاني الصغير، وحلمي عبد الباقي، وجنات، ولقاء سويدان، والمخرج ماندو العدل، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

وأقيم عزاء محمد رحيم، يوم الاثنين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد رحيله عن عالمنا يوم السبت الماضي.

وكان من أبرز نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الملحن محمد رحيم، تامر حسني وميرهان حسين وشادي شامل وساند، أشرف زكي، أحمد زاهر وماندو العدل اللذان حرصنا على استقبال واجب العزاء ومساندة زوجته أنوسة كوتة وشقيقه طاهر رحيم، وآخرين من الفنانين.