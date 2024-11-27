مشاهير العرب - بعد مشاركتها بجمعية هوليوود للفيلم العربي.. أول تعليق من منى زكي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - أعربت الفنانة منى زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادتها للمشاركة في جمعية هوليوود للفيلم العربي خلال الساعات القليلة الماضية، والذي من المفترض ترشيحها لجائزة الأوسكار من خلاله.

وشاركت منى زكي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عدد من اللقطات لمشاركتها في جمعية هوليوود للفيلم العربي، معربة عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: «لقد كان من الرائع عرض فيلمنا «رحلة 404 في قلب عاصمة الترفيه في العالم، بالتعاون مع جمعية هوليوود للفيلم العربي، هنا في لوس أنجلوس، نحن فخورون بالحفاظ على تألق السينما العربية والمصرية، تستحق ثقافتنا وأصواتنا أن تُسمع وتُرى عالميًا».

وتابعت منى زكي: «شكرًا جزيلاً لكل من جعل هذه العروض ممكنة، وشكر خاص لجميع المشاركين، إليكم المزيد من السينما والمزيد من القصص لمشاركتها مع العالم، في مهرجان هوليوود الأفلام العربية».

ومن ناحية أخرى، خطفت منى زكي أنظار الجمهور، أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان هوليوود للفيلم العربي، قبل عرض فيلمها «رحلة 404.

منى زكي في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وظهرتمنى زكي بإطلالة أنيقة وملفتة على السجادة الحمراء أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي، المقام في لوس أنجلوس.

وجمعت منى زكي بين الأناقة والبساطة، حيث ارتدت فستانا من تصميم كارين ميلين، بقماش كريب بلونين متناغمين الأبيض والأسود.

منى زكي في لوس أنجلوس

وجاء الجزء العلوي من الفستان بقصة الكتف المكشوف «off shoulder»، وأضفت الچيب السوداء المطوية بتصميم غير متماثل، مما أعطى للإطلالة لمسة راقية وكلاسيكية.

فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404، من بطولة: منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وحسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.