في 17 محافظة.. «مكافحة الإدمان» ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب من المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة لطلاب المدارس.

برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات

ونفذ الصندوق البرنامج الوقائي لحماية الطلاب من تعاطي المواد المخدرة، في أكثر من 200 مدرسة في 17 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك خلال أول شهرين من العام الدراسي الحالي.

استهداف 10 آلاف مدرسة خلال البرنامج

وأوضح الصندوق، أنه جاري استهداف 10 آلاف مدرسة على مستوى المحافظات خلال العام الدراسي الحالي، وذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028 تحت رعاية رئيس الجمهورية.

تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في بعض المدارس

وحرص الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق على تفقد ورش العمل لتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في بعض المدارس بمحافظة بني سويف، حيث يتضمن البرنامج بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان.

وتم خلال البرنامج، استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية باستخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب، لإبراز خسائر تعاطي المخدرات سواء مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطي المواد المخدرة.

رفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المواد المخدرة

ويؤدي ذلك إلى رفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان، من خلال استخدام المتطوعين لدى الصندوق لفيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة.

تفاصيل البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات

وخلال الزيارة، كشف الدكتور عمرو عثمان، تفاصيل البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، حيث يعتمد البرنامج على أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة، من بينها حزمة من المواد الإعلامية المرئية التي تتنوع بين أفلام روائية قصيرة وتنويهات، والتي تتضمن مجموعة من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت على قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها.

متطوعون صندوق مكافحة الإدمان

وأشار عثمان، إلى أنه يتم تنظيم ورش عمل للطلاب، ويتولى المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان دور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقا وتأثيرا.

تطبيق برنامج الوقاية من المخدرات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

وأكد على أنه يتم تطبيق برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمحافظات المختلفة باستخدام المكون المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، خاصة المخدرات الاصطناعية وأضرارها في ظل وجود ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات الاصطناعية وارتكاب الجرائم والحوادث.

توليد الأفكار الإبداعية

وأوضح عثمان، أنه يتم تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهني والتي تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة، حيث يتم وضع الذهن في حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهزا للتفكير في المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية، ويتم ربط الأفكار بمشكلة تعاطي المخدرات وإبراز أضرار التعاطي للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.