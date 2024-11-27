وزارة الثقافة تعقد ورشة «إعادة التفكير في التراث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - عقدت وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده، ورشه العمل المقامة لطلبة الكليات الهندسية أقسام العمارة والتخطيط والفنون الجميلة.

وكانت الورشة بعنوان «إعادة التفكير في التراث.. أهمية التراث ودراسات الجدوى لإعادة الاستخدام»، وذلك يومي الأحد 25 نوفمبر ويوم الاثنين 26 نوفمبر 2024 من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وحضر الورشة في يومها الأول كل من، فاتن صلاح سليمان، دكتور تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العربي عن التراث وأنواعه والأساليب الحديثة في معالجة التراث والحفاظ عليه وإعادة استخدامه، وتجارب محلية من الحفاظ عليه، وهبة الله يوسف خيري مدير عام التصميم والحفاظ على النسق الحضاري بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري تحدثت عن دور الجهاز ومجالات عمله والقوانين التي يعمل بها.

وفي اليوم الثاني كانت المحاضرة الأولى للدكتور وليد عامر، مدير عام الحفاظ والارتقاء بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن الأسس والمعايير الخاصة بالحفاظ والارتقاء بالمباني والمناطق التراثية، والثانية لمهندسة هبة الله يوسف خيري تضمنت دراسات الجدوى المبدئية والدراسات الفنية للمباني التراثية وبعض التجارب العالمية لإعادة الإحياء.

حضر الورشة طلبة هندسة عين شمس وتخطيط عمراني والأكاديمية الحديثة، واختتمت بزيارة ميدانية بمصاحبة المهندسة هبة الله والدكتورة فاتن، التي قامت بشرح أهم العناصر المعمارية للمباني التراثية والعناصر المميزة بها من خلال زياره مجموعه من تجارب إعادة الإحياء للمنازل المسجلة بمنطقه المحجر المنطقة المحيطة بمسجد السلطان حسن.