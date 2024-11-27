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ضحيتها 167 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

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ضحيتها 167 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 167 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و134 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأكدت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و282 شهيدا و104 آلاف و88 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية" في قطاع غزة منذ السابع  أكتوبر 2023، وحتى مطلع الشهر الجاري.

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 

وقالت صحة غزة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، إن "قوات الاحتلال مسحت بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني خلال نفس الفترة".

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وأوضحت أن "عدد العائلات التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا خلال الفترة نفسها".

وبينت أن "عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية وبقي منها أكثر من ناجٍ بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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