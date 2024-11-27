كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

جريمة قتل مروعة بسبب خلاف مالي - أخبار كلمتك

جريمة قتل مروعة بسبب خلاف مالي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال موريتانيا - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال موريتانيا - أخبار كلمتك

اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

القوات البحرية تعثر على 9 أشخاص في حادث غرق المركب السياحي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القوات البحرية تعثر على 9 أشخاص في حادث غرق المركب السياحي - أخبار كلمتك

القوات البحرية تعثر على 9 أشخاص في حادث غرق المركب السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - واصلت القوات البحرية جهودها في أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفرت الجهود عن العثور على 9 أشخاص من جنسيات مختلفة، من بينهم 5 على قيد الحياة وانتشال 4 متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقي الأفراد المفقودين.

يأتي ذلك استكمالا لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود في عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري».

اقرأ أيضاً
في حادث غرق مركب بمرسى علم.. القوات البحرية تنجح في إنقاذ شخص سويسري الجنسية

القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من أفراد المركب السياحي بنطاق البحر الأحمر

قائد القوات البحرية: نجابه التحديات بثلاثية التسليح والتأهيل والتعاون الدولي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

«جبران» يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل له - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق