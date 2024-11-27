القوات البحرية تعثر على 9 أشخاص في حادث غرق المركب السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - واصلت القوات البحرية جهودها في أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفرت الجهود عن العثور على 9 أشخاص من جنسيات مختلفة، من بينهم 5 على قيد الحياة وانتشال 4 متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقي الأفراد المفقودين.

يأتي ذلك استكمالا لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود في عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري».