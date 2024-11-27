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بعد 48 ساعة، تعديلات جديدة على تشغيل السكك الحديد - أخبار كلمتك

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بعد 48 ساعة، تعديلات جديدة على تشغيل السكك الحديد - أخبار كلمتك

بعد 48 ساعة، تعديلات جديدة على تشغيل السكك الحديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:42 صباحاً - السكك الحديد، تدخل تعديلات السكك الحديد على التشغيل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من الآن، وذلك في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذي يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد سيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحًا.

تعديلات جديدة بالسكك الحديد

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر “على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بامتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024”.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

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ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ] طبقًا للجداول المرفقة.

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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27 -11- 2024 فى مصر

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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