خلي بالك كلامك محسوب على مصر، رسالة قوية من خبير مياه لـ أحمد أبو الغيط بشأن النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - وجه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، رسالة قوية للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشأن مصادر مياه النيل القادمة لمصر، حيث صرح أبو الغيط بأن مصدري مياه نهر النيل هو النيل الأزرق من إثيوبيا والنيل الأبيض من الهضبة الإستوائية.

رسالة قوية لأحمد أبو الغيط بشأن مياه النيل

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن هناك فرعين آخرين للنيل يأتيان من إثيوبيا أيضًا، وهما نهري عطبرة والسوباط بتدفقات ٢٢ مليار متر مكعب سنويًّا أي أكبر من تدفقات النيل الابيض، ووجه رسالة لـ أحمد أبو الغيط قائلًا: "كنت أرجوه أن ينشط ذاكرته بمراجعة أمور وفروع نهر النيل قبل الحوار".

التقاء فرعي النيل الأبيض والأزرق في السودان، كلمتك

وقال الدكتور نادر نور الدين في رسالته التي وجهها للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر حسابه بالفيس بوك: "السيد أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية ووزير خارجية مصر لسنوات طويلة تحدث مع الإعلامي أحمد موسى... عن أن مصدري مياه نهر النيل هو النيل الأزرق من إثيوبيا والنيل الأبيض من الهضبة الإستوائية".

مطالبة أحمد أبو الغيط بتنشيط ذاكرته والانتباه لكلماته

وتابع نادر نور الدين رسالته لـ أحمد أبو الغيط قائلًا: "كنت أرجوه أن ينشط ذاكرته بمراجعة أمور وفروع نهر النيل قبل هذا الحوار، حيث هناك فرعين أخريين للنيل يأتيان من إثيوبيا أيضًا، وهما نهري عطبرة والسوباط بتدفقات ٢٢ مليار متر مكعب سنويًّا، أي أكبر من تدفقات النيل الأبيض التي تصل إلينا بحجم ١٣ مليار متر مكعب سنويًّا"

مياه النيل القادمة لمصر، كلمتك

وأوضح الدكتور نادر نور الدين "بينما يساهم النيل الأزرق بنحو ٥٠ مليار مترًا مكعبًا بنسبة (٥٩-٦٤٪) من إجمالي تدفقات النيل، وهو الرافد الأكبر للنهر بينما يساهم النيل الأبيض بنحو ١٥٪، ويساهم نهري عطبرة والسوبات مجتمعين بنحو ٢٢٪ من تدفقات النيل"

وطالب الدكتور نادر نور الدين من الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق بأن ينتبه، قائلًا: " سعادة الأمين العام خلي بالك لأن كلماتك محسوبة عليك وعلى الجامعة العربية وعلى مصر من وزير خارجيتها الأسبق".

أربع مصادر لمياه النيل القادمة لمصر

جدير بالذكر أن نهر النيل يحصل على مصادره من أربع مصادر، يمد النيل الأزرق بالكمية الأكبر بنسبة 59% من الإيراد، بينما يمد نهر السوباط نسبة 14%، ويمد نهر عطبرة النيل الرئيسي بنسبة 13%، أما بحر الجبل فيساهم بنسبة 14%، بحسب بيانات وزارة الموارد المائية والري.

نهر عطبرة، كلمتك

ووفقًا لوزارة الموارد المائية والري تتغير هذه النسب في موسم الفيضان لتصل إلى 68% من النيل الأزرق و22% من نهر عطبرة و5% لكل من السوباط وبحر الجبل، وترجع المساهمة الضئيلة نسبيًا للنيل الأبيض إلى الفقد الناتج عن التبخر في منطقة السدود، ويعتبر النيل الأبيض والأزرق هما الأكثر مساهمة في كميات المياه.

ويأتي النيل الأزرق بنسبة (80-85%) من المياه المغذية لنهر النيل، ولكن هذه المياه تصل إليه في الصيف فقط، أثناء سقوط الأمطار الموسمية على هضبة الحبشة وهو ما يعرف بفيضان النيل، بينما لا يشكل في بقية الأيام من العام ذات النسبة حيث تقل المياه.



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