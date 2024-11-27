جامعة حلوان تحصد 3 ميداليات ببطولة الرماية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - حصدت جامعة حلوان ثلاث ميداليات في بطولة الرماية مسدس المقامة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية. جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

بطولة الرماية بجامعة قناة السويس

وكانت نتائج جامعة حلوان متميزة، حيث حققت المركز الأول العام على مستوى فرق الطالبات، وجاءت النتائج الفردية كالتالي:

- المركز الثاني للطالبة منار محمد أحمد من كلية علوم الرياضة (الفرقة الثالثة)

- المركز الثالث للطالبة حبيبة محمود أحمد من كلية الهندسة بالمطرية (الفرقة الثالثة)

- المركز الثالث للطالب كريم أحمد إسماعيل من كلية العلوم (الفرقة الأولى).

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تأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة حلوان على دعم الأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، من خلال تنمية القدرات الجسدية والعقلية واستغلال الطاقات الشبابية، كما تهدف الجامعة إلى إكساب الطلاب الخبرات والمهارات والروح الرياضية والتنافسية، وتشجيعهم على بناء أنفسهم بشكل سليم ومتوازن.

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