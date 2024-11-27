تفاصيل وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تزامنًا مع فتح باب الحجز، يبحث العديد من المواطنين عن طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 المطروحة في مبادة سكن لكل المصريين 5.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في المحافظات والمدن، تقديم وتسجيل طلب الحجز، من خلال الدخول على صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لــ مسكن.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي على موقع صندوق الإسكان

1- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على تسجيل من أعلى الصفحة.

3- ملء استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة.

4- إنتظار رسالة نصية بكود التفعيل، على رقم الهاتف الذي أدخلته ضمن البيانات.

5- الضغط على تقديم طلب وحدة سكنية.

6- الموافقة على الشروط والأحكام.

7- ملء البيانات الموضحة بالصفحة «استمارة الحجز».

8- إرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب.

9- بعد إرسال الطلب.

10- تظهر الرسالة التالية «تم إرسال طلبك بنجاح».

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر موقع مسكن

1- زيارة موقع مسكن الإلكتروني.

2- الضغط على أيقونة المستخدم.

3- قم بتسجيل الدخول إذا كان لديك.

4- وإن لم يكن، قم بالضغط على إنشاء مستخدم جديد.

5- وعقب بالنتهاء سجل الدخول.

6- اختيار أيقونة حجز الوحدات.

7- الضغط على التفاصيل.

8- اضغط على استعراض الوحدات والموقع والمدن.

9- اخر المدينة.

10- اختر المشروع.

11- حدد الطابق المراد الحجز وحدة به.

12- قم بتحميل مستندات التقديم، والمتمثلة في:

- الرقم القومي للزوج والزوجة.

- شهادات ميلاد الأولاد القصر.

- يجب أن تكون كافة المستندات بصيغة PDF.

- يجب ألا يتعدى حجمه 2 ميجابايت.

13- يجب سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة، عن طريق فوري أو البطاقة البنكية.

14- يتم إرسال sms بالتأكيد على رقم الهاتف المسجل ضمن البيانات.

15- بعد الانتهاء من السداد يجب تغيير حالة الطلب إلى تم السداد.

16- إرفاق مستند التحويل على الموقع الالكتروني.

17- طباعة استمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها.

18- انتظار حالة تأكيد الطلب لحين المراجعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا وليس شركة.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- يحق التقدم للحجز ذوي الهمم أو ذويهم بولاية.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، .

- لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.