تفاصيل حفل أحمد سعد وبهاء سلطان في الكويت الشهر المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - يحيى النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان حفلًا غنائيًّا مميزًا في دولة الكويت، وذلك مساء يوم 13 ديسمبر المقبل.

تفاصيل حفل أحمد سعد وبهاء سلطان في الكويت

ونشر أحمد سعد بوستر الحفل عبر حسابه على موقع الصور الشهير "انستجرام" وعلق قائلًا: "جمهور الكويت الغالي.. أشوفكم يوم ١٣ ديسمبر على مسرح الأرينا كويت مع حبيب قلبي ونجمي المفضل بهاء سلطان".

أحمد سعد يهنيء شقيقه بعيد ميلاده

وفي سياق آخر، كان المطرب أحمد سعد، قد حرص على تهنئه شقيقه بعيد ميلاده، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك".

ونشر “أحمد”، صورة برفقة عمرو سعد، وعلق عليها بقوله:"اخي العزيز لازم تعرف اني مهما اتعلمت، هفضل محتاج أتعلم منك، ومهما كبرت وعليت ونجحت، هتفضل بالنسبالي الأكبر.. كل سنة وانت طيب يا سيد الناس"

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