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شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. فئات لها الأولوية في الحصول على وحدات سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

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شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. فئات لها الأولوية في الحصول على وحدات سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. فئات لها الأولوية في الحصول على وحدات سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - طرحت وزارة الإسكان كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مكاتب البريد أمس الثلاثاء، ويبحث الراغبين في التقديم على الوحدات حاليا عن الفئات التي لها الأولوية في الحصول على وحدات سكن لكل المصريين 5.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره الفئات التي لها الأولوية في الحصول على وحدات سكن لكل المصريين 5، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

شقق الإسكان الاجتماعي

الفئات التي لها الأولوية في الحصول على وحدات سكن لكل المصريين 5

جاءت الفئات التي لها الأولوية كما يلي:

المتزوج ويعول، ثم الأرمل/ة وتعول، ثم المطلق/ة وتعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب، بما يشمل المطلق/ة والأرمل/ة الذين لا يعولون.

أماكن مكاتب البريد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أماكن مكاتب البريد المصري في الجيزة

مكتب بريد الأهرام بآخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

بريد الكوم الأخضر بشارع جاد الله بجوار المسجد.

مكتب بريد بولاق الدكرور.

شقق الإسكان الاجتماعي

مكتب بريد محطة سكك حديد.

مكتب بريد الدقي.

مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي.

مكتب بريد الأورمان.

مكتب بريد الطالبية.

مكتب بريد عثمان أحمد عثمان بقرية الحرانية، بأبو النمرس.

مكتب بريد القرية الذكية بأول طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

مكتب بريد مدينة الفردوس بمدينة الفردوس.

مكتب بريد حي الشباب بعمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث.

مكتب بريد شارع بين السرايات.

مكتب بريد جامعة القاهرة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أماكن البريد في محافظة القاهرة

مكتب بريد الأزبكية في 57 شارع رمسيس مبنى مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس وسط البلد

مكتب بريد الفجالة في 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، الفجالة

مكتب بريد أرض السبيل في شارع ورشة التليفونات أرش السبيل، شبرا الخيمة.

أماكن البريد المصري لسحب كراسات شروط شقق الإسكان

مكتب بريد العطار في 15 شارع العطار، من شارع الترعة البولاقية، شبرا.

مكتب بريد الظاهر في 70 شارع الظاهر، القبيسي، حي الظاهر.

مكتب بريد باب الشعرية في 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية.

مكتب بريد مجمع التحرير في داخل مجمع التحرير ميدان التحرير وسط البلد.

مكتب بريد مدينة نصر في شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة - مدينة نصر.

مكتب بريد مدينة نصر الحى السادس في 68 شارع الخليفة الظافر، مدينة نصر، الحي السادس.

ويوجد مكتب بريد في شارع امتداد رمسيس بجوار مطابع البريد ومقابل نادى السكة الحديد بمدينة نصر.

مكتب بريد محمد فريد في 1 شارع محمد فريد وسط البلد.

مكتب بريد العتبة في 1 ش عبد الخالق ثروت ميدان العتبة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

مكتب بريد قصر العيني في 71 القصر العيني، قسم السيدة زينب.

مكتب بريد عين شمس في 5 شارع كامل مهدى من ش قمر أحمد عصمت عين شمس.

مكتب بريد الزمالك في 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

المركز الرئيسي للبريد السريع الدولي في 151 شارع عبد الحق السنباطى، العتبة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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