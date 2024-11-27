كولر يبدأ دراسة البنك الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - بدأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي دراسة نظيره البنك الأهلي بالفيديو، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد القادم في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأتي هدف السويسري من دراسة فريق البنك الأهلي بالفيديو هو الإلمام بكافة التفاصيل الفنية للمنافس والوقوف علي نقاط القوة والضعف للبنك.

وعلى جانب آخر يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون، لبحث خطة إعداد الفريق، وذلك ضمن استعدادات القلعة الحمراء لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

وكان النادي الأهلي فاز بالأمس على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمود كهربا الهدف الأول والرابع، فيما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر، كما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25، بينما سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول بالدقيقة 36 وإليسيه الهدف الثاني بالشوط الثاني من المباراة.

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