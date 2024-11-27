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مدبولي ونظيره القطري يترأسان جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين - أخبار كلمتك

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مدبولي ونظيره القطري يترأسان جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين - أخبار كلمتك

مدبولي ونظيره القطري يترأسان جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، جلسة مباحثات موسعة، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الجلسة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والقطري.

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مناقشة ملفات التعاون المشترك بين مصر وقطر 

وتناولت المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر في مختلف المجالات، مع التركيز على ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما ناقش الطرفان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين على كافة المستويات.

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الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء القطري إلى مصر

تأتي هذه الجلسة ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى. وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد استقبله صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي، إيذانًا ببدء سلسلة من اللقاءات لتعميق التعاون المشترك بين البلدين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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