الرياضة - 12:42 - أسعار ومواصفات «بايك X55 موديل 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - سيارة بايك X55 موديل 2025.. طرحت شركة «ألكان أوتو» وكيل «بايك» في مصر، طرازها الجديد سيارات بايك X55 موديل 2025، والتي يتم تقديمها عبر 3 فئات من التجهيزات داخل السوق المحلية.

بايك X55 موديل 2025

وتستعرض بوابة كلمتك للمتابعين والقراء كل ما يخص بايك X55 موديل 2025، من حيث سعر والمواصفات، خلال السطور التالية:

مواصفات بايك X55 موديل 2025

- تتوفر سيارات بايك X55 بمجموعة من التجهيزات في وسائل الأمن والسلامة، «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ووسائد وستائر جانبية، و رادار أمامي وجانبي، ونظام إنذار ضد السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وتنبيه حزام الأمان السائق والراكب، ونظام منع السرقة، ونظام إنذار ضد السرقة، وغيرها».

- بالإضافة إلى كاميرا الرؤية الخلفية، وصورة بانوراما بزاوية 360 درجة، وتحذير مغادرة المسار LDW، ومساعدة في مغادرة المسار ROD، اكتشاف نقاط العمياء BSD، ونظام فرملة الطوارئ التلقائي AEB، ونظام فرملة الطوارئ التلقائي AEB، وتحكم رأسي ذكي في الإضاءة HMA، ونظام رأسي ذكي في الإضاءة HMA، نظام الحفاظ على المسار LKA، تحذير التصادم الأمامي FCW، ومساعدة في الازدحام المروري TJA، ومساعدة السائق في المسار ICA، والإضاءة على المسار ELKA».

- وعن التجهيزات الخارجية، تقدم السيارة ببعض التجهيزات ومنها «مرآة خارجية مع تحكم كهربائي، ومرآة خارجية مع خاصية التسخين الكهربائي، وحساس مطر، وغطاء محرك السيارة، وغطاء أسفل حجرة المحرك، وفتحة سقف بانوراما، حامل أمتعة، طي المرايات الجانبية كهربائيًا، ومقابض أبواب مخفية، وغطاء نصف محرك السيارة، وشنطة كهربائية، وحساس الشنطة، وجسم مزوج الألوان، وغيرها».

- ويوجد بعض التجهيزات الأخرى ومنها «مصابيح LED أمامية وخلفية، ومصابيح LED نهارية، ومصابيح الفرامل التلقائية، و مصابيح الفرامل التلقائية ESS، وضوء مرآة تجميلي للمقاعد الأمامية، ومكيف هواء أتوماتيك مزدوج المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وتنقية الهواء».

- وتأتى طرازات جيلي X55 بتصميم خارجي مزود بالعديد الكماليات ومنها «مرآة داخلية، ومرآة الشمس للسائق والراكب، ومنفذ شحن 12 فولت، منفذ شحن 12 فولت بالشنطة الخلفية، ومداخل USB أمامية وخلفية، ونوافذ كهربائية للأبواب الأربعة، وستارة للشنطة، ورفع زجاج جميع الأبواب بزر واحد وحساس أمان ضد العوائق».

- بالإضافة إلى عجلة القيادة متعددة الوظائف، وعجلة القيادة مصنوعة من الجلد، وتعديل يدوي للمقعد الراكب بـ4 طرق، وتعديل يدوي لمقعد السائق بـ6 طرق، وحساس ملامسة اليد لعجلة القيادة، وذاكرة لمقعد السائق، امكانية تسخين المقاعد الأمامية، وطي المقاعد الخلفية، وغيرها».

- كما تحتوي السيارة على باقة من وسائل الترفيهية المتعددة ومن أبرزها «شاشة التحكم المركزية بحجم 10 بوصة، وشاشة عدادات 10 بوصة، اتصال لاسلكي للهواتف المحمولة، واي فقاي، وراديو، وبلوتوث، وشحن لاسلكي، وغيرها.

سعر بايك X55 موديل 2025

- سجل سعر الفئة الأولى «Highline» من السيارة نحو مليون و260 ألف جنيه.

- وبلغ سعر الفئة الثانية «Top line» من السيارة نحو مليون و360 ألفا.

-في حين بلغ سعر الفئة الثالثة «Premium Line» من السيارة نحو مليون و485 ألفا.