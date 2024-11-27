مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشاته للأوضاع الوطنية والمستجدات الاقليمية - أخبار كلمتك

واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية، وذلك بحضور اعضائه عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر اعضاء المجلس سلطان العرادة، طارق صالح، وعبدالله العليمي.

واستمع الاجتماع من رئيس مجلس القيادة، واعضاء المجلس الى إحاطات موجزة بشأن عدد من القضايا والمهام الموكلة اليهم، ونتائج لقاءاتهم الاخيرة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، من اجل حشد التدخلات الطارئة لدعم العملة الوطنية، و الاصلاحات الشاملة، والجهود الحكومية لتأمين الخدمات والسلع الاساسية بما يسهم في التخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وجدد الاجتماع في هذا السياق اهمية التسريع في اقرار وتنفيذ خطة للإنقاذ الاقتصادي، ومضاعفة الجهود الحكومية من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وتفعيل اجهزة الضبط وسلطات انفاذ القانون، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.

وكان المجلس استمع الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.

الى ذلك رحب مجلس القيادة الرئاسي، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان فجر اليوم الأربعاء، معربا عن امله في ان يقود هذا الاتفاق الى وقف شامل للعدوان الاسرائيلي، وبدء عهد جديد يتفرغ فيه اللبنانيون لبناء دولتهم الوطنية، كاملة السيادة وطي هيمنة المليشيات المسلحة في البلاد.

واكد المجلس موقف اليمن الرافض للعدوان الاسرائيلي الوحشي على الاراضي اللبنانية والفلسطينية، ودعم سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتمكين جيشه من بسط سيطرته على كامل ترابه الوطني، وعدم الارتهان للمشاريع التوسعية في المنطقة.

