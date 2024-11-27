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اليافعي: إيران تسعى لتحقيق هذا الامر في اليمن - أخبار كلمتك

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اليافعي: إيران تسعى لتحقيق هذا الامر في اليمن - أخبار كلمتك

اليافعي: إيران تسعى لتحقيق هذا الامر في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - كلمتك/ خاص

صرّح الصحفي ياسر اليافعي بأن إيران لا تدعم حزب الله في لبنان ولا جماعة الحوثي في اليمن من أجل القضايا العربية، مثل القدس أو دعم المقاومة الفلسطينية، بل لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة. وأوضح أن طهران تسعى للسيطرة على القرار اللبناني عبر حزب الله، ولإظهار نفوذها في البحر الأحمر من خلال الحوثيين، مستخدمة هذه الأطراف كأوراق ضغط ضد الغرب.

وأكد اليافعي أن إيران لم تحرر شبرًا من فلسطين خلال السنوات الماضية، بينما تعرضت غزة للاجتياح الإسرائيلي وسقط آلاف الضحايا الفلسطينيين واللبنانيين، في ظل تدمير واسع للبنى التحتية. وأضاف أن إيران تكتفي بإطلاق الشعارات بينما توظف أتباعها في المنطقة لخدمة أجندتها، مستغلة الفقر والجهل الذي تنشره الميليشيات التابعة لها.

وأشار اليافعي إلى أن الشعارات التي ترفعها إيران وحلفاؤها لا تخدم سوى مصالحها، بينما تبقى الشعوب في حالة من المعاناة والتخلف.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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