صرّح الصحفي ياسر اليافعي بأن إيران لا تدعم حزب الله في لبنان ولا جماعة الحوثي في اليمن من أجل القضايا العربية، مثل القدس أو دعم المقاومة الفلسطينية، بل لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة. وأوضح أن طهران تسعى للسيطرة على القرار اللبناني عبر حزب الله، ولإظهار نفوذها في البحر الأحمر من خلال الحوثيين، مستخدمة هذه الأطراف كأوراق ضغط ضد الغرب.

وأكد اليافعي أن إيران لم تحرر شبرًا من فلسطين خلال السنوات الماضية، بينما تعرضت غزة للاجتياح الإسرائيلي وسقط آلاف الضحايا الفلسطينيين واللبنانيين، في ظل تدمير واسع للبنى التحتية. وأضاف أن إيران تكتفي بإطلاق الشعارات بينما توظف أتباعها في المنطقة لخدمة أجندتها، مستغلة الفقر والجهل الذي تنشره الميليشيات التابعة لها.

وأشار اليافعي إلى أن الشعارات التي ترفعها إيران وحلفاؤها لا تخدم سوى مصالحها، بينما تبقى الشعوب في حالة من المعاناة والتخلف.