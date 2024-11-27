بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا مع الحكم ديفيد كوت بزعم إشهاره بطاقة صفراء للاعب من أجل أن يستفيد أحد أصدقائه ماليًا من المراهنات.

تحقيق مع حكم إنجليزي

ووفقًا لصحيفة ذا صن، ففي عام 2019 أشهر كوت البطاقة الصفراء في وجه إزجان أليوسكي، لاعب فريق ليدز يونايتد، ومن ثم أرسل رسالة إلى صديق له أخبره فيها "أتمنى أن تكون وضعته كما تحدثنا".



ويأتي هذا التحقيق الجديد بعدما أصبح الحكم الإنجليزي وسط الإعصار بسبب إهانته للمدرب الألماني يورجن كلوب ونادي ليفربول وأيضا بعد زعم تناوله للكوكايين خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية.



وتم إيقاف كوت، الذي كان ضمن النخبة في كرة القدم الإنجليزية لأكثر من خمس سنوات، من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ولم يُدر أي مباراة منذ عدة أشهر.



وصرّح متحدث باسم لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي "بريميير ليج" لشبكة قنوات سكاي سبورتس بأنه يجب تفسير هذه الوقائع لأنها اتهامات خطيرة للغاية.

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