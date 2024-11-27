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بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا مع الحكم ديفيد كوت بزعم إشهاره بطاقة صفراء للاعب من أجل أن يستفيد أحد أصدقائه ماليًا من المراهنات.

تحقيق مع حكم إنجليزي 

ووفقًا لصحيفة ذا صن، ففي عام 2019 أشهر كوت البطاقة الصفراء في وجه إزجان أليوسكي، لاعب فريق ليدز يونايتد، ومن ثم أرسل رسالة إلى صديق له أخبره فيها "أتمنى أن تكون وضعته كما تحدثنا".


ويأتي هذا التحقيق الجديد بعدما أصبح الحكم الإنجليزي وسط الإعصار بسبب إهانته للمدرب الألماني يورجن كلوب ونادي ليفربول وأيضا بعد زعم تناوله للكوكايين خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية.


وتم إيقاف كوت، الذي كان ضمن النخبة في كرة القدم الإنجليزية لأكثر من خمس سنوات، من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ولم يُدر أي مباراة منذ عدة أشهر.


وصرّح متحدث باسم لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي "بريميير ليج" لشبكة قنوات سكاي سبورتس بأنه يجب تفسير هذه الوقائع لأنها اتهامات خطيرة للغاية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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