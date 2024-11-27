آخر موعد لبيع كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي.. يبحث الكثير من المواطنين عن آخر موعد لبيع كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك تزامناً مع بدء حجز الوحدات السكنية في مشروع سكن لكل المصريين 5 بالطرح الجديد.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

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آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان أن موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بمشروع سكن لكل المصريين 5، من المقرر أن يكون يوم 25 ديسمبر 2024 المقبل.

أماكن بيع كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

ويتم بيع كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بمشروع سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

وكشفت وزارة الإسكان أن سعر شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بمشروع سكن لكل المصريين 5، يبلغ نحو 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يذكر أن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بـ سكن لكل المصريين 5 في المحافظات والمدن الجديدة، بدأ، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم 24 ديسمبر 2024 المقبل.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وجاءت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالطرح الجديد، تتناسب مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، تتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه و 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر فيها ما بين 542 ألف جنيه و 700 ألف جنيه.

مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كما أوضحت وزارة الإسكان أن مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 202، يبلغ نحو 20 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة،