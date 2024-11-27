المعاناة مستمرة، أرقام كارثية في أداء مانشستر سيتي الموسم الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - تستمر معاناة مانشستر سيتي في الموسم الحالي، بتعثره مجددا في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، عبر التعادل مع ضيفه فينورد (3-3) ضمن منافسات الجولة الخامسة.



وشهدت المباراة إثارة بالغة في آخر ربع ساعة، إذ نجح فينورد في قلب تأخره بثلاثية دون رد إلى تعادل في الأمتار الأخيرة.

أرقام سلبية لمانشستر سيتي

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن رقم سلبي لمانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا من حيث كثرة الأخطاء المرتكبة من لاعبي مان سيتي هذا الموسم، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.



وأشارت إلى ارتكاب الفريق السماوي 6 أخطاء نتج عنها أهداف هذا الموسم، فضلا عن 12 أخرى أسفرت عن تسديدات وجهت لمرمى السيتزنز.

وازداد معدل الأخطاء مقارنة بالموسم الماضي، الذي شهد بأكمله 4 أخطاء فقط أسفرت عن أهداف، فيما تحولت 20 أخرى إلى تسديدات.

بخلاف ذلك فإن بطل إنجلترا لم يستطع تحقيق أي فوز في آخر 6 مباريات خاضها بمختلف البطولات.

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