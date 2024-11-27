افتتاح مدارس الجليل الأعلى حتى جنوب صفد بإسرائيل بعد وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:50 صباحاً - وقف إطلاق النار، أعاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى في إسرائيل افتتاح المدارس أمام التلاميذ شريطة أن تكون من المدارس التي يمكنها الوصول إلى منطقة محمية قياسية خلال فترة الدفاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجلس الإقليمي الذي تمتد حدوده من الحدود مع لبنان في الشمال إلى جنوب مدينة صفد.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بعد تقييم الوضع ودخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيّز التنفيذ مع فجر اليوم الأربعاء.

في المقابل شهدت لبنان عودة جماعية للأهالي من أماكن نزوحهم إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان، في حين دعا الجيش اللبناني هؤلاء المواطنين إلى التريّث في العودة للقرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات الجيش الإسرائيلي، بانتظار انسحابها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومع حلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء بتوقيت لبنان، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، عن التوصل للاتفاق، قائلًا: إن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

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