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جامعة حلوان تبحث التعاون مع "سابينزا الإيطالية" - أخبار كلمتك

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جامعة حلوان تبحث التعاون مع "سابينزا الإيطالية" - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تبحث التعاون مع "سابينزا الإيطالية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - استضافت جامعة حلوان وفد جامعة سابينزا الإيطالية، بتنظيم من مكتب العلاقات الدولية. 

جاءت الاستضافة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية.

من المقرر أن يعقد الوفد خلال فترة تواجده ورشة عمل متخصصة لمجموعة من الطلاب والباحثين بجامعة حلوان، تتمحور حول موضوع أمراض السمنة وسبل الوقاية منها، وذلك كجزء من المشروع البحثي المشترك بين جامعتي حلوان وسابينزا الإيطالية. كما سيقوم الوفد بزيارة كلية الطب استكمالًا لبرنامج زيارته.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على تطلع الجامعة لتحقيق شراكات أجنبية تثمر عن أبحاث نوعية تسهم في إيجاد حلول للتحديات العالمية، مع التركيز على تبادل الخبرات والمعارف لدعم الباحثين الشباب وإثراء العلوم بمشاريع مبتكرة تخدم المجتمعين المحلي والدولي.

من جانبه، أبدى الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب سعادته بهذا التعاون المثمر، مؤكدًا أنه سيعود بالنفع على الطلاب وسيعزز انفتاحهم على العالم الخارجي.

وأضاف الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية، مشيرًا إلى سعي جامعة حلوان المستمر لتعزيز علاقاتها الدولية بما يعزز مكانتها العالمية.

من ناحيته، حرص الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي رئيس مكتب العلاقات الدولية على التأكيد أن هذه الزيارة ستكون مقدمة للتعاون في مجالات أخرى تجمع بين الجامعتين، خاصة في مجالات التبادل الأكاديمي وبرامج التعاون المشتركة.

وتضمن الوفد الإيطالي عددا من الأساتذة وهم الدكتور لوسيو جينيتس، والدكتورة الينورا بوجويجال، والدكتورة جيرمينا جنيفر بيرون، والدكتورة شندرا مسيتي. والدكتورة إلينا جانجبتاو، والدكتور ايجور فاسلاف فيتال.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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