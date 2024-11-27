الرياضة - 12:42 - وزير الدفاع يتفقد عددًا من وحدات القوات المسلحة المخطط اشتراكها بإحدى مهام الاتحاد الإفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددًا من وحدات القوات المسلحة المخطط اشتراكها بإحدى مهام الاتحاد الإفريقي، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنطقة بأحدث الإمكانيات داخل ميادين التدريب القتالي لضمان الإعداد والتدريب المتميز للقوات المخطط سفرها ضمن مهام الاتحاد الإفريقي.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي عن إجراءات الإعداد والتجهيز الفني والإداري للقوة المشاركة والتي تتم وفقًا لأسس علمية باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من ميادين التدريب والفصول التعليمية المزودة بأحدث الإمكانيات للإعداد والتأهيل العسكري في مختلف التخصصات، كما تفقد عددًا من الأنشطة التدريبية التي أظهرت المستوى الراقي للقوات بما يمكنها من تنفيذ مهامها لدعم جهود الأمن والاستقرار ويعكس التزام مصر التاريخي تجاه الأشقاء بالقارة الإفريقية.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات، مؤكدًا أن مشاركة القوات المسلحة ضمن البعثة الأممية يأتي في إطار مواصلة مصر تنفيذ دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذل كافة الجهود لمجابهة تحديات السلم والأمن الدوليين، وإرساء مبادئ السلام والاستقرار.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة العناصر المشاركة أن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام والعمل بكل أمانة وشرف، مشيرًا إلى أنهم خير سفراء للقوات المسلحة خارج حدود الوطن يؤدون مهامهم بكفاءة واقتدار بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ويعكس رؤية الدولة المصرية وحرصها على إعلاء مبادئ الإنسانية السامية لتنعم الشعوب بالحياة الآمنة.