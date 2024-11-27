الرياضة - 02:04 - سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - شهد سعر الذهب بالدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، حالة من الارتفاع الملحوظة بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره سعر الذهب بالدولار الأمريكي اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 84.504 دولار 83.931دولار عيار 22 77.462 دولار 76.934 دولار عيار 21 73.941دولار 73.438دولار عيار 18 63.378 دولار 62.945دولار عيار 14 49.294 دولار 48.957 دولار عيار 12 42.252 دولار 41.965 دولار

سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 بالأسواق المصرية نحو 84.504 دولار للبيع، و83.931 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

أما عن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة منتصف تعاملات اليوم وصل إلى 77.462 دولار للبيع، و76.934 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة نحو 73.941 دولار للبيع، و73.438 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق إلى63.378 دولار للبيع، و62.945 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 49.294 دولار للبيع، و48.957 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 42.252 دولار للبيع، 41.965 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 31.689 دولار للبيع، و31.473 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 591.53 دولار للبيع، و587.50 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجل سعر الأوقية عالميا نحو 2647.56 دولار للبيع، 2647.29 دولار للشراء.