الأهلي يحتفي بكرة نهائي القرن في ذكرى فوزه على الزمالك بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مجموعة صور لكرة نهائي القرن في ذكرى الفوز على الزمالك بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020 بنتيجة 2-1، حيث سجل ثنائي الأحمر حينها عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

ونشر الأهلي عدة صور عبر حسابه علي فيسبوك وكتب عليها “كرة نهائي القرن، شاهدة على ليلة من ليالينا التاريخية”.

وفي سياق أخر، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاستمرار بالدفع بمهاجم الفريق محمود كهربا في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر خلال مباراة البنك الأهلي بالدوري وذلك بعد تألقه أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلي واستاد أبيدجان التي أقيمت أمس في دوري أبطال إفريقيا تألق محمود كهربا، حيث تمكن من إحراز هدفين خلال اللقاء بجانب صناعة هدف لـ حسين الشحات.

وكان النادي الأهلي فاز بالأمس على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

وسجل محمود كهربا الهدف الأول والرابع، فيما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر، كما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25، بينما سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول بالدقيقة 36 وإليسيه الهدف الثاني بالشوط الثاني من المباراة.

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