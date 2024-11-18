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للاطمئنان على زيزو، تفاصيل جلسة جوميز مع طبيب الزمالك - أخبار كلمتك

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للاطمئنان على زيزو، تفاصيل جلسة جوميز مع طبيب الزمالك - أخبار كلمتك

للاطمئنان على زيزو، تفاصيل جلسة جوميز مع طبيب الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:56 مساءً - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن المدير الفني من الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابات أبرزهم أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى معرفة موقف باقي المصابين مثل محمد حمدي ومحمد شحاتة وتطورات البرامج العلاجية التي يخضع لها الثنائي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري 
 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الزمالك والمصري 

تنطلق مباراة الزمالك والمصري يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري 

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز. 

الزمالك يخسر من النصر الليبي وديا 

وكان فريق النصر الليبي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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