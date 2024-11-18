الزمالك، محمد حمدي يخوض تدريبات تأهيلية بالكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:56 مساءً - واصل محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة أمام المصري

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تنطلق مباراة الزمالك والمصري يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.

الزمالك يخسر من النصر الليبي وديا

وكان فريق النصر الليبي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك.

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