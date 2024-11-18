الرياضة - 11:08 - بعد 48 ساعة.. مواعيد إجراء قرعة الحج العلنية في المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - مواعيد قرعة الحج.. بدأ العد التنازلي لـ إجراءالقرعة العلنية لحج القرعة لعام 2025، التي ستبدأه وزارة الداخلية بعد 48 ساعة بمديريات الأمن المختلفة، في حضور المواطنين، تمهيدا لاستلام الأوراق الخاصة من الفائزين لإنهاء إجراءاتهم.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيمقرعة الحج لعام 1446هـ/2025م، وسيستمر إجراء القعرة في المحافظات حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024.

مواعيد قرعة الحج في المحافظات

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مواعيد قرعة الحج في المحافظات، ويمكنكم متابعة التحديثات لكافة الخدمات من خلال الضغط هنــــــــا.

مواعيد إجراء قرعة الحج في المحافظات

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة - الشرقية - مطروح)، يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة - الإسكندرية - دمياط)، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر.

- يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة - بورسعيد - الدقهلية - المنيا - أسوان جنوب سيناء)، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر.

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن ( كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسماعيلية - الغربية- بنى سويف)، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر.

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط - السويس - البحر الأحمر - الأقصر - الفيوم- المنوفية)، يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر.

- يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - قنا - شمال سيناء - القليوبية)، يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2025

- نموذج طلب الحج الورقي.

- جواز السفر.

- بطاقة الرقم القومي «السارية الصلاحية».

- بيان بالحالة الصحية ونوع المرض «إن وجد».

ضوابط التنازل عن قرعة الحج

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مـــهما كانت درجة قرابته،

يجـــوز تنازل الأبناء فقــط لأحد الوالدين وليس العكس.

يعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية» شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان المصرية.

لم يسبق للمتنازل إليه أداء فريضـة الحج طوال حياته.

إرسال المستندات المطلوبـة «شهادة الميلاد - طلب التنازل- صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات».

إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.

تُقبل طلبات التــنازل «لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة» قبل انتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ48 ساعة.

لا يجــوز العدول عــن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.