يحيى زكريا: الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

يحيى زكريا: الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. اغتصاب طالبة على يد احد اقارب مديرها - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. اغتصاب طالبة على يد احد اقارب مديرها - أخبار كلمتك

هلع بالشوارع، تل أبيب تتعرض لوابل من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية (فيديو) - أخبار كلمتك

هلع بالشوارع، تل أبيب تتعرض لوابل من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية (فيديو) - أخبار كلمتك

مسئولو شركات الاتصالات يناقشون أبرز تحديات تشغيل الجيل الخامس - أخبار كلمتك

مسئولو شركات الاتصالات يناقشون أبرز تحديات تشغيل الجيل الخامس - أخبار كلمتك

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار - أخبار كلمتك

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار - أخبار كلمتك

تونس تخسر من جامبيا 0/1 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

تونس تخسر من جامبيا 0/1 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، جزر القمر يخطف الصدارة من تونس بالفوز على مدغشقر - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، جزر القمر يخطف الصدارة من تونس بالفوز على مدغشقر - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون تفوز على إفريقيا الوسطى بهدف نظيف - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون تفوز على إفريقيا الوسطى بهدف نظيف - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع حريق هائل بمنزل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع حريق هائل بمنزل في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:08 - بعد 48 ساعة.. مواعيد إجراء قرعة الحج العلنية في المحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:08 - بعد 48 ساعة.. مواعيد إجراء قرعة الحج العلنية في المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:08 - بعد 48 ساعة.. مواعيد إجراء قرعة الحج العلنية في المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - مواعيد قرعة الحج.. بدأ العد التنازلي لـ إجراءالقرعة العلنية لحج القرعة لعام 2025، التي ستبدأه وزارة الداخلية بعد 48 ساعة بمديريات الأمن المختلفة، في حضور المواطنين، تمهيدا لاستلام الأوراق الخاصة من الفائزين لإنهاء إجراءاتهم.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيمقرعة الحج لعام 1446هـ/2025م، وسيستمر إجراء القعرة في المحافظات حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024.

مواعيد قرعة الحج في المحافظات

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مواعيد قرعة الحج في المحافظات، ويمكنكم متابعة التحديثات لكافة الخدمات من خلال الضغط هنــــــــا.

قرعة الحج 2025

مواعيد إجراء قرعة الحج في المحافظات

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة - الشرقية - مطروح)، يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة - الإسكندرية - دمياط)، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر.

- يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة - بورسعيد - الدقهلية - المنيا - أسوان جنوب سيناء)، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر.

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن ( كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسماعيلية - الغربية- بنى سويف)، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر.

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط - السويس - البحر الأحمر - الأقصر - الفيوم- المنوفية)، يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر.

- يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - قنا - شمال سيناء - القليوبية)، يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.

قرعة الحج 2025

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2025

- نموذج طلب الحج الورقي.

- جواز السفر.

- بطاقة الرقم القومي «السارية الصلاحية».

- بيان بالحالة الصحية ونوع المرض «إن وجد».

قرعة الحج 2025

ضوابط التنازل عن قرعة الحج

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مـــهما كانت درجة قرابته،

يجـــوز تنازل الأبناء فقــط لأحد الوالدين وليس العكس.

يعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية» شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان المصرية.

لم يسبق للمتنازل إليه أداء فريضـة الحج طوال حياته.

إرسال المستندات المطلوبـة «شهادة الميلاد - طلب التنازل- صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات».

إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.

تُقبل طلبات التــنازل «لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة» قبل انتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ48 ساعة.

لا يجــوز العدول عــن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

اقرأ أيضاً
الداخلية تكشف موعد إجراء قرعة الحج 2025 بمديريات الأمن بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

خلال ساعات.. اعرف خطوات التقديم على قرعة الحج 2025-1446 هـ عبر موقع الداخلية

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024.. رابط وخطوات الاستعلام عنها بالرقم القومي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:09 - دون أضرار.. سقوط جسم طائر بمحافظة العقبة الأردنية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق