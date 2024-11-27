مشاهير العرب - «من غيركم مفيش نجاح».. أكرم حسني يوجه رسالة لجمهوره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - أكرم حسني.. تصدر اسم الفنان أكرم حسني تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما توجه برسالة لجمهوره عقب انتهاء عرض مسرحية «ألف تيتة وتيتة»

رسالة أكرم حسني لجمهوره بعد انتهاء عرض مسرحية «ألف تيتة وتيتة»

نشر الفنان أكرم حسني مجموعة من صور العرض من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام ، معلقًا: «النهاردة آخر يوم عرض لمسرحية ألف تيتة وتيتة

وحابب أشكر الجمهور شكر خاص جداً من غيركم مفيش نجاح».

تفاصيل مسرحية ألف تيتة وتيتة

وتدور قصة مسرحية «ألف تيتة وتيتة»، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

أبطال مسرحية ألف تيتة وتيتة

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، باقة من ألمع النجوم، منهم «بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين»، والمسرحية من إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

موعد انتهاء عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة

والجدير بالذكر أن، الفنان أكرم حسني أعلن يوم الإثنين الماضي عن انتهاء أيام مسرحيته «ألف تيتة وتيتة»، والتي تم تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة، من يوم 21 نوفمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته.، وعُرضت المسرحية في موسم الرياض على مسرح العلى.

أعمال أكرم حسني القادمة

يستعد الفنان أكرم حسني لخوض ماراثون رمضان 2025، من خلال مسلسل «الكابتن»، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.