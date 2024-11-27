صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات - أخبار كلمتك

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات - أخبار كلمتك

مصر وقطر تؤكدان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة - أخبار كلمتك

مصر وقطر تؤكدان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة - أخبار كلمتك

مصر وقطر تشددان على أهمية تمكين ودعم جميع مؤسسات الدولة اللبنانية - أخبار كلمتك

مصر وقطر تشددان على أهمية تمكين ودعم جميع مؤسسات الدولة اللبنانية - أخبار كلمتك

حالة الطقس الأيام المقبلة، شبورة كثيفة وأمطار وبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

حالة الطقس الأيام المقبلة، شبورة كثيفة وأمطار وبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

السيسي ورئيس وزراء قطر يبحثان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن - أخبار كلمتك

السيسي ورئيس وزراء قطر يبحثان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على أهمية نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على أهمية نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة - أخبار كلمتك

مواعيد وأسعار قطارات تالجو على خط الإسكندرية - أخبار كلمتك

مواعيد وأسعار قطارات تالجو على خط الإسكندرية - أخبار كلمتك

الجامعات تشارك في فعاليات حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

الجامعات تشارك في فعاليات حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف - أخبار كلمتك

القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «من غيركم مفيش نجاح».. أكرم حسني يوجه رسالة لجمهوره - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «من غيركم مفيش نجاح».. أكرم حسني يوجه رسالة لجمهوره - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «من غيركم مفيش نجاح».. أكرم حسني يوجه رسالة لجمهوره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - أكرم حسني.. تصدر اسم الفنان أكرم حسني تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما توجه برسالة لجمهوره عقب انتهاء عرض مسرحية «ألف تيتة وتيتة»

رسالة أكرم حسني لجمهوره بعد انتهاء عرض مسرحية «ألف تيتة وتيتة»

نشر الفنان أكرم حسني مجموعة من صور العرض من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام ، معلقًا: «النهاردة آخر يوم عرض لمسرحية ألف تيتة وتيتة

وحابب أشكر الجمهور شكر خاص جداً من غيركم مفيش نجاح».

تفاصيل مسرحية ألف تيتة وتيتة

وتدور قصة مسرحية «ألف تيتة وتيتة»، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

مسرحية ألف تيتة وتيتة

أبطال مسرحية ألف تيتة وتيتة

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، باقة من ألمع النجوم، منهم «بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين»، والمسرحية من إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

مسرحية ألف تيتة وتيتة

موعد انتهاء عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة

والجدير بالذكر أن، الفنان أكرم حسني أعلن يوم الإثنين الماضي عن انتهاء أيام مسرحيته «ألف تيتة وتيتة»، والتي تم تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة، من يوم 21 نوفمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته.، وعُرضت المسرحية في موسم الرياض على مسرح العلى.

أعمال أكرم حسني القادمة

يستعد الفنان أكرم حسني لخوض ماراثون رمضان 2025، من خلال مسلسل «الكابتن»، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

اقرأ أيضاً
رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني

«يا خراشي».. أكرم حسني يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله

موعد عرض مسرحية «ألف تيتة وتيتة» لـ أكرم حسني بالرياض

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق