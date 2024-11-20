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مشاهير العرب - خلال 14 يوم.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق 40 مليون جنيه بالسينمات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خلال 14 يوم.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق 40 مليون جنيه بالسينمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال 14 يوم.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق 40 مليون جنيه بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:50 مساءً - تمكن فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، وأحمد داود، من تحقيق إيرادات مميزة بدور السينما بعد 14 يوم من العرض.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وجاءت إيرادات فيلم الهوى سلطان، حوالي 40 مليون جنية، خلال 14 يوما، ليكون بذلك الرقم في المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة.

فيلم الهوى سلطان

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور قصة فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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