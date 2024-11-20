مشاهير العرب - محمد لطفي: أنا كنت ملاكم طيب ولما بفوز على خصمي قلبي يوجعني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:50 مساءً - تصدر الفنان محمد لطفي، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الأيام الماضية، وذلك كشفه لأول مرة عن سبب اعتزاله الملاكمة، والعديد من التصريحات عن حيته الشخصية.

سبب اعتزال محمد لطفي الملاكمة

وقال محمد لطفي، خلال تصريحاته ببرنامج «صاحبة السعادة» عن اعتزاله الملاكمة: «أنا كنت ملاكم طيب وحنين، ولما كنت بفوز على خصمى في حلبة الملاكمة كنت بنهار من العياط، لأنه كان بيصعب علي، ولما بشوف لهفة الناس عليه كان قلبي يوجعني، فاعتزلت الملاكمة».

كما تحدث محمد لطفي، عن حلم الطفولة قائلا: «كان حلمي منذ المرحلة الإعدادية دخول معهد التمثيل، حتى طريقتي في ممارسة الملاكمة كانت فنية، وكنت أميل لمهنة التمثيل، وحبيت المهنة في عمر الـ9 سنوات، موضحا أنه منذ فيلم وإسلاماه بنى كل حياته على هذا الفيلم».

آخر اعمال محمد لطفي

وكانت آخر أعمال محمد لطفي، هو مشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي» بطولة أمير كرارة، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

شارك في بطولة العمل، نخبة من نجوم الفن المصري أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، دنيا المصري، عايدة رياض، رحاب الجمل، ماجدة منير، تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال.