مشاهير العرب - آخر يوم في الرحلة.. watch it تروج للحلقات الأخيرة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:06 مساءً - روجت منصة watch it، للحلقات الأخيرة من مسلسل 6 شهور» بطولة الفنان الشاب نور النبوي.

وشاركت watch it، مقطعا من الحلقات الأخيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت قائلة: وصلنا لآخر يوم في رحلة الـ ٦ شهور وهنعرف أخيرًا مين حقق التارجت».

أبطال مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور، يعد أولى بطولات نور النبوي، في عالم الدراما، ويشاركه فيه عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدي بدر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

أحداث مسلسل 6 شهور

تدور أحداث مسلسل 6 شهور، في إطار اجتماعي، ويتكون العمل من 10 حلقات ويناقش عالم الـReal Estate، كما يركز على الشباب ومشاكلهم في العمل، خاصة بعد التخرج فى الجامعة.

ويجسد نور النبوي، خلال العمل دور «مراد»، الذى يعمل فى شركة للعقارات ويحاول خلال الأحداث اكتساب ثقة مديره ليثبت فى الوظيفة، ويكون فى منافسة مع نور إيهاب التي تلعب دور لطيفة لتحقيق تارجت الشركة لكسب البونص.