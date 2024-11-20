تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات - أخبار كلمتك

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات - أخبار كلمتك

فريق كوستاريكي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

فريق كوستاريكي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود - أخبار كلمتك

حادث مروري مروع في التربة بتعز - أخبار كلمتك

حادث مروري مروع في التربة بتعز - أخبار كلمتك

توقعات بأمطار متفرقة على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقعات بأمطار متفرقة على هذه المدن - أخبار كلمتك

قنصل فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية - أخبار كلمتك

قنصل فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية - أخبار كلمتك

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال - أخبار كلمتك

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أحمد داش وياسمينا العبد ضمن قائمة فوربس لمشاهير انستجرام تحت سن الثلاثين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد داش وياسمينا العبد ضمن قائمة فوربس لمشاهير انستجرام تحت سن الثلاثين - أخبار كلمتك

أحمد داش وياسمينا العبد ضمن قائمة فوربس لمشاهير انستجرام تحت سن الثلاثين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:05 مساءً - أعلنت فوربس ميدل ايست عن قائمة فوربس لمشاهير انستجرام تحت سن الثلاثين وتضمنت القائمة كلا من النجوم أحمد داش وياسمينا العبد. 

وصرحت فوربس عن كيفية اختيار هؤلاء الشباب المبدعين، بتعاون فريق البحوث لدى فوربس مع ميتا الشرق الأوسط لإعداد قائمة مشاهير انستجرام تحت سن الثلاثين التي تضم نخبة من الشباب الموهوبين في مجالات متنوعة، مثل: الموضة والموسيقى والطهي والتلفزيون والسينما، حيث يسهمون في إلهام جيل جديد من المبدعين، ويؤثرون عليه بعمق.  

 

328bffc992.jpg
b8fb504df7.jpg
a8303418f7.jpg

الفنان أحمد داش 

وقد انتهى أحمد داش مؤخرًا من تصوير فيلمه نجوم الساحل ويعتبر أحدث أعماله مسلسل مسار إجباري الذي تصدر محركات البحث منذ عرض حلقاته في موسم رمضان ٢٠٢٤.  

الفنانة الشابة ياسمينا العبد

وتنتظر ياسمينا العبد عرض فيلم سكر الجزء الثاني خلال فاعليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كما من المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي في شهر ديسمبر حيث انضمت لفريق العمل مؤخرًا. 

ويعد أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل البحث عن علا 2، المتوفر حاليًا على منصة نتفليكس.  

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - خلال 14 يوم.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق 40 مليون جنيه بالسينمات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق