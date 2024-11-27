مطار القاهرة ينفذ تجربة طوارئ لعطل بالقطار الآلي.. «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي، تجربة طوارئ لحدوث عطل كهربائي بناقل الركاب «القطار الآلي».

وتضمن سيناريو التجربة تلقي بلاغ بوجود عطل كهربائي بكمبروسر الهواء الخاص بالناقل الآلي وانبعاث أدخنة إلى عربة الترانزيت وتعطل القطار على بعد 50 مترا من محطة الجراج متعدد الطوابق في اتجاه محطة المول التجاري وإصابة أحد الركاب نتيجة استنشاق الدخان، ومن خلال التعاون بين جميع الجهات المختصة تم التعامل مع الحادث وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي وحضور مندوب من الشركة المشغلة للناقل الآلي لفتح الأبواب وبدء إخلاء الركاب على المسار في اتجاه محطة الجراج، سواء ركاب عربة الترانزيت أو ركاب العربات الأخرى، ثم دخول فريق الإنقاذ والإطفاء وإنقاذ الراكب المصاب ونقله الى المستشفى بعربة إسعاف، ونقل ركاب الترانزيت بمرافقة أمن المطار إلى مبنى الركاب رقم (1) وكذلك نقل باقي الركاب عن طريق أتوبيسات خدمة النقل الداخلي.

ومن جانبه صرح المحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بأن تنفيذ هذه التجربة يأتي في إطار اتباع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» وسلطة الطيران المدني المصري، للتأكد من المستوى التدريبي في مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة، إضافة إلى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطار. مع أهمية تنفيذ تجارب الطوارئ وفق المعايير المحددة لتحقيق أفضل النتائج، ولتجهيز العنصر البشري للتعامل مع مثل هذه الأحداث في أي وقت، دون الإخلال بمعدلات التشغيل وحركة الركاب بين المباني.

وأوضح إسحق أن الناقل الآلي بمطار القاهرة الدولي يعد من أبرز معالم المطار، حيث يعد الوحيد من هذا النوع في مطارات إفريقيا، وكان الغرض من إنشائه ربط مباني الركاب الثلاثة لتسهيل حركة الركاب والعاملين خاصة ركاب الترانزيت، وذلك عن طريق مروره بأربع محطات هي محطة مبنى الركاب رقم 1 والمول التجاري ومحطة الجراج متعدد الطوابق ومحطة مبنى الركاب رقم 2 ومحطة مبنى الركاب رقم 3، ويبلغ طول مسار الناقل الآلي 1857 مترا ويتكون من قطارين «قطار في كل اتجاه» بواقع ثلاث عربات في كل قطار، ويستوعب 2000 راكب / الساعة للاتجاه الواحد بمعدل عمل 18 ساعة و 6 ساعات للصيانة.

وقام بإعداد وتنفيذ التجربة إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بمشاركة قطاع الأمن والقطاع الهندسي وقطاع السلامة والصحة المهنية وقطاع العلاقات العامة والمراسم والشرطة والحماية المدنية والحجر الصحي والإسعاف وكافة الجهات العاملة بمطار القاهرة.