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«جبران» يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل له - أخبار كلمتك

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«جبران» يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل له - أخبار كلمتك

«جبران» يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل له - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:55 صباحاً - استجاب وزير العمل محمد جبران، لطلب مواطن من ذوي الهمم، ووجه مديرية عمل الجيزة، بسرعة توفير فرصة عمل له.

وكان الوزير محمد جبران قد التقى صُدفةَ في الشارع، بالمواطن مصطفى طه فتح الله مصطفي 27 سنة»، من قرية الزيدية بمركز أوسيم، خلال زيارته المفاجئة إلى مكتب عمل إمبابة، يوم الخميس الماضي.

واستمع الوزير من المواطن عن ظروف معيشته، ووعده بتوفير وظيفة مناسبة له، وفي استجابة سريعة استلم المواطن، أمس الثلاثاء، عقد عمل في شركة «تك ميرج للمقاولات» بالشيخ زايد، مع التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وخلال استلام العقد، توجه المواطن مصطفى طه، بالشكر والتقدير إلى وزير العمل، مؤكدًا على أن ما حدث يوضح بشكل لا يدع مجالًا للشك احترام الحكومة للمواطن، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل معه بشكل لائق وكريم.

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الصحفيين: وفرنا 190 كراسة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ونسعى لتوفير 200 آخرين

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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