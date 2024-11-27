الرياضة - 12:42 - سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - سعر الذهب.. مازالت أسعار الذهب، تشهد حالة من عدم الاستقرار على مدار التعاملات في مصر، حيث تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3128.5 جنيه للبيع، 3107.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب في مصر

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4171 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3650 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3128 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء بقيمة 29200 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، سجل 2649 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 ما بين 4171.5 جنيه للبيع، 4142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

يتراوح سعر الذهب عيار 22 ما بين 3823.75 جنيه للبيع، 3797.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 3650 جنيه للبيع، 3625 جنيه للشراء.

سعر الذهب 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 ما بين 3128.5 جنيه للبيع، 3107.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

يتراوح سعر الذهب عيار 14 ما بين 2433.25 جنيه للبيع، 2416.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

يتراوح سعر الذهب عيار 12 ما بين 2085.75 جنيه للبيع، 2071.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

يتراوح سعر الذهب عيار 9 ما بين 1564.25 جنيه للبيع، 1553.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

يتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 29200 جنيه للبيع، 29000 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

يتراوح سعر أوقية الذهب ما بين 2647.45 جنيه للبيع، 2647.18 جنيه للشراء.