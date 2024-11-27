بأسعار مخفضة، صيدلة عين شمس تنظم المعرض السنوي الرابع للملابس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:14 صباحاً - نظّم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس المعرض السنوي الرابع للملابس، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومدّ جسور العطاء مما يعكس اهتمام الجامعة الدائم بتعزيز دورها المجتمعي.

صيدلة جامعة عين شمس تنظم المعرض السنوي الرابع للملابس

ويأتي ذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل الخيري.

أقيم المعرض تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

افتتحت أماني أسامة كامل، عميد كلية الصيدلة، المعرض بحضور ريحاب عثمان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتحت الإشراف رولا ميلاد لبيب، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمسؤولة عن تنظيم المعرض.

جاء المعرض ليعكس رؤية الكلية في تقديم الدعم الفعلي للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تضمن مجموعة متنوعة من الملابس الشتوية والصيفية التي عُرضت بأسعار رمزية جدًا، إلى جانب تخصيص نسبة كبيرة منها للتوزيع المجاني، ما أضفى بعدًا إنسانيًا عميقًا على المبادرة.

شهد المعرض إقبالًا واسعًا من الطلاب وأفراد المجتمع، يأتي هذا الحدث كجزء من سلسلة المبادرات التي تؤكد التزام الجامعة برسالتها التنموية والإنسانية، حيث تسعى دائمًا لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية وتقديم نموذج يحتذى به في العمل الأهلي.

وفي سياق اخر استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور ستيفن ماكجواير نائب رئيس جامعة إيست أنجليا البريطانية والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

جامعة عين شمس تستقبل نائب رئيس جامعة إيست أنجليا البريطانية لبحث تعزيز التعاون

شهد اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور كمال عبيد مدير إدارة العلاقات الدولية.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد ضياء بالوفد، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في المجال الأكاديمي. كما قدم عرضًا موجزًا عن جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وعدد الطلاب المصريين والوافدين وإنجازاتها الرائدة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى ما تقدمه من برامج تعليمية متميزة وبحث علمي متطور.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن تطلعه إلى بناء علاقات تعاون مثمرة بين الجامعتين، وتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية بما يسهم في تقديم تعليم متميز ودعم جهود التنمية المستدامة.

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