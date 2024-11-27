الرياضة - 10:27 - حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي قادم وسقوط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - حالة الطقس.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الأيام القادمة، مشيرة إلى قدوم منخفض جوي جديد، يعمل على حدوث تقلبات جوية حادة.

حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة، حالة من عدم الاستقرار الجوي في الأيام الأولى من شهر ديسمبر، والذي يتزامن مع النصف الأخير من فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، بعد هدوء الأحوال الجوية في الأسبوع القادم.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى سبب التقلبات الجوية، وهو التأثر البلاد بمنخفض جوى قادم، وعودة الأمطار بغزارة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء لتقترب من الصفر مئوية على جبال سانت كاترين والمناطق الصحراوية.

طقس الأيام المقبلة

وعن طقس الأيام المقبلة، أكدتالأرصاد على أن الظاهرة الجوية التي تسيطر على البلاد، هي الشبورة المائية ستنتشر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكذلك على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهتالأرصاد عدة نصائح للمواطنين للقيادة بأمان أثناء الشبورة المائية، منها: «إضاءة جميع أنوار السيارة، فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، ومضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك، استعمل مساحات المطر، لتخفيف من حدة الشبورة».

درجات الحرارة

وعن طقس الأيام القادمة، توقعت الهيئة أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي بشكل ملحوظ، لتتراوح العظمى على بعض المحافظات بين 20 درجة إلى 18 درجة مئوية.

طقس الأيام القادمة

وأضافت الأرصاد بإن يسود أجواء بادرة وغائمة على كافة الأنحاء، مع غياب أشعة الشمس وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بالإضافة إلى زيادة نشاط الرياح التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.