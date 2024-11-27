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الرياضة - 10:27 - بايدن: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع مصر وقطر ودول أخرى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:27 - بايدن: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع مصر وقطر ودول أخرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:27 - بايدن: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع مصر وقطر ودول أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع مصر وتركيا وقطر وإسرائيل ودول أخرى، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأكد بايدن -في تصريحات له تعليقا على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حسبما نشر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء أن المبادرة تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، وإنهاء الحرب.

وأوضح أن الحل في غزة يتطلب خطوات عملية لإنهاء معاناة المدنيين وتحسين الظروف الإنسانية.. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، يمثل خطوة تاريخية لإنهاء صراع استمر 14 شهرا وأسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية.. وأكد التزام الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وحلفاء آخرين، بضمان التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

وأضاف: «نأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لتحقيق الأمن والازدهار لكل من اللبنانيين والإسرائيليين، وأن يشكل خطوة نحو سلام دائم في المنطقة».

وتابع قائلًا إن: الولايات المتحدة، بدعم كامل من فرنسا وحلفائنا الآخرين، تعهدت بالعمل لضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق.

وشدد على أنه لن يتم نشر قوات أمريكية في جنوب لبنان، مضيفا: "هذا التزامي للشعب الأمريكي بعدم إشراك قواتنا في القتال في هذا الصراع".

وأفاد بأن واشنطن بدلا من ذلك، ستوفر مع فرنسا ودول أخرى المساعدة اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

واختتم التصريحات بالقول إن هذا الاتفاق يدعم سيادة لبنان، ويمثل بداية جديدة لهذا البلد ذي التاريخ الحافل والثقافة العريقة، مؤكدا أن الفلسطينيين -مثل اللبنانيين- يستحقون إنهاء الصراع ومعاناة التهجير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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