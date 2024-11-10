إنتر ميامي يودع سباق التتويج بالدوري الأمريكي بمشاركة ميسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - خسر إنتر ميامي الأمريكي، الجولة الأولى من المراحل النهائية لبطولة الدوري الأمريكي، أمام أتلانتا يونايتد، الذي حقق ثاني فوز من 3 جولات، بنتيجة 2-3 في عقر دار مضيفه.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل أولا عن طريق ماتياس نيكولاس روخاس بالدقيقة 17، إلا أن رد الزوار جاء سريعا بعدها بدقيقتين وتحديدا في الدقيقة 19 عبر جمال ثياري، الذي وضع فريقه في المقدمة بعد دقيقتين فقط بهدف ثان له ولأتلانتا بالدقيقة 21.

وأدرك ميسي التعادل للإنتر بهدف ثان بالدقيقة 65، قبل أن يفض بارتوس سليس الاشتباك ويخطف هدف الفوز للضيوف بالدقيقة 76.

إنتر ميامي يخسر المنافسة علي الدوري الأمريكي

ورغم أن إنتر ميامي كان الفريق الأفضل خلال الموسم الاعتيادي وحقق رقما قياسيا من النقاط حين جمع هذا الموسم 74 نقطة، إلا أنه سقط لصالح أتلانتا يونايتد الذي أنهى الموسم في المركز التاسع من جدول القسم الشرقي برصيد 40 نقطة، وتأهل إلى الأدوار النهائية عبر بوابة الملحق (وايلد كارد).

درع المشجعين

واختتم ميسي ورفاقه، الذين كانوا المرشحين الأوفر حظا للفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي، موسم 2024 بهزيمة مؤلمة، مكتفين بتحقيق لقب درع المشجعين.

وإضافة إلى الإقصاء من الدور الأول، غادرت كتيبة المدرب خيراردو مارتينو هذا العام أيضا بطولة كأس أبطال كونكاكاف من ربع النهائي على يد مونتيري المكسيكي، كما خسروا في ثمن نهائي بطولة (كأس الدوريات) أمام كولومبس كرو.

لكن وبفضل المستوى الجيد الذي قدمه الفريق في الموسم الاعتيادي من الدوري الأمريكي، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ميسي وزملاءه بطاقة الدعوة المخصصة للبلد المضيف للنسخة المكبرة من مونديال الأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة.

وكان إنتر ميامي قد فاز في الجولة الأولى 2-1، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، وخاض الجولة الثالثة على أرضه، إلا أن أتلانتا يونايتد ظهر بشكل أسطوري بفضل تألق حارسه براد جوزان والهجمات المرتدة الخطيرة، استغلالا للمساحات الخالية في دفاع الإنتر.

وبالتالي، ضرب أتلانتا موعدا في نصف نهائي منافسات القسم الشرقي مع أورلاندو سيتي صاحب المركز الرابع.

وفي نصف النهائي الآخر يتواجه نيويورك سيتي السادس مع نيويورك ريد بولز السابع.

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