الرياضة - 01:09 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. فئات لها الأولوية في الحصول على الوحدات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. بدأ فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وتشهد مكاتب البريد اقبال كبير من المواطنين لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ويتسأل الجميع عن الفئات التي لها الأولوية في الحصول على الوحدات.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

فئات لها الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي 2024، أنه حالة زيادة عدد المتقدمين من فئة منخفضي الدخل متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن نسبة 5% من عدد الوحدات المتاحة بالمدن، تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي:

أولاً: المتزوج ويعول.

ثانيًا: الأرملة / الأرمل ويعول.

ثالثًا: المطلقة / المطلق ويعول.

رابعًا: المتزوج ولا يعول.

خامسًا: الأعزب، شاملا: «المطلق ولا يعول - الأرمل ولا يعول - الأرملة ولا تعول - المطلقة ولا تعول».

سادسًا: وتكون الأولوية للأسرة الأقل عدداً في حالة المتزوج/ الأرمل / المطلق الذي يعول، وحال تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنا.

خطوات تحديد أولوية شقق الإسكان الاجتماعي

- يتم تحديد الأولوية في ضوء البيانات والمستندات التي تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق التنمية العقاري خلال فترة فتح باب الحجز والمرفوعة بمعرفتهم والتي تبين الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والإعاقة.

- رقم الأولوية المعلن عنه الخاص بكل مواطن غير نهائي وقد يتغير حال عدم ثبوت صحة أي من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، بحيث يلزم على المواطنين خارج الأولوية المذكورة سحب مقدم جدية الحجز.

- يتم قبول التماسات العملاء الذين سددوا مبلغ جدية الحجز، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية خلال فترة الإعلان، ولم يسحبوا مبلغ مقدم جدية الحجز، لتسجيل وفرز طلباتهم وذلك قبل انتهاء فترة التظلمات.

- يتم إخطار المواطنين المرفوضين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المال المسدد بالبريد خلال 14 يوما من تاريخ إعلانه بالرفض.

- يتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات حال التقدم على وحدات سكنية ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وسددوا مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه.

- يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بالإعلان والمستردين المبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة نتيجة عدم انطباق شروط الفرز المبدئي أو كونهم خارج الأولوية وفقا لترتيب الأولويات المشار إليها بعاليه، شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق.