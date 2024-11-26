أزمة في لجنة الحكام بسبب محمود عاشور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:08 مساءً - لجنة الحكام، تسود أزمة داخل داخل الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف، بسبب البيان التي أصدرته أمس بشأن عدم معاقبة أي عنصر من عناصر اللعبة ونفي كافة ما أثير في وسائل الإعلام.

بيان من لجنة الحكام الرئيسية

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، بيانًا رسميًّا، تؤكد من خلاله أنها لم تقم بأى تقييم فني للحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حسب ما أوردته عدد من المنصات الإعلامية.

وتابعت لجنة الحكام الرئيسية باهتمام بعض ما تم تداوله ونشره عبر المنصات الإعلامية المختلفة، من تصريحات منسوبة لرئيسها أو لأعضائها، متضمنة آراء شخصية في بعض الحالات التحكيمية، أو قرارات إيقاف لبعض الحكام، أو مناقشات تمت مع حكام الجولة الثالثة لدوري NILE.

وتنفي لجنة الحكام جملة وتفصيلًا كل ما يثار حول تلك الموضوعات، وتؤكد على ما جاء في البيان الأول للجنة، بأن أي خبر أو معلومة تخص الشأن التحكيمي ستكون من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فقط.

كما تؤكد اللجنة على احترامها الكامل الإعلاميين شركاء تطوير المنظومة الكروية بشكل عام والتحكيمية بشكل خاص.

وتهيب لجنة الحكام ببعض الإعلاميين التأكد من المعلومة أو الخبر من مصادرها الرئيسية.

الأزمة بين الحكام ولجنة التحكيم

وتكمن الأزمة في استياء عدد كبير من حكام الدوري من تجاهل ونفي لجنة الحكام إيقاف الحكم الدولي محمود عاشور، لاختراق تعليمات اللجنة بعدم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حذرت لجنة الحكام من استخدام السوشيال ميديا وهو ما خالفه الحكم الدولي.

وأكد مصدر أن لجنة الحكام قررت إيقاف أحد حكام الدوري بسبب اختراقه تعليمات اللجنة والتحدث للاعلام فلماذا هذا لم يتم مع محمود عاشور الذي لم يتم إيقافه وتم إعلان نفي أي عقوبة في بيان رسمي أصدرته اللجنة.

وتجتمع اليوم لجنة الحكام بشأن حسم إيقاف محمود عاشور من عدمه حيث إن أعضاء اللجنة كانت ترغب في صرف النظر عن إيقاف عاشور ولكن مع غضب الحكام وإرسال رسائل “ اسكرين شوت” لأعضاء اللجنة باختراق الحكم الدولي لتعليمات اللجنة أصبحت لجنة ياسر عبد الرؤوف في موقف محرج.

وفي سياق مختلف، أقامت لجنة الحكام باتحاد الكرة دورة الصقل لمخرجي ومصوري التلفزيون المصري، بحضور أكثر من ٣٥ مخرجًا ومصورًا، وتضمنت الدورة أبرز المستجدات الخاصة بتقنية الـ VAR، وذلك بالاتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد التواصل مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية وكذلك وفقا لخطة لجنة الحكام.



واتفقت اللجنة على اجتماع فني بين طاقم التحكيم ومخرج أي مباراة قبل انطلاقها بساعتين للتنسيق بشأن كيفية التعاون أثناء المباراة.

كما تم توحيد إصدار صورة التسلل بتقنية الخطوط لفترة زمنية تتيح للمشاهد رؤية القرار.

واتفقت على أن يكون إحماء اللاعبين خلف الكاميرات المتواجدة خلف المرمى و﻿أن تكون الإعادات وفقا لبروتوكول الـ VAR.



كما أعلنت اللجنة مراعاة أن يكون تمركز الكاميرات بزوايا معينة لتغطية مساحات معينة وفقا لبروتوكول ورؤية المخرج لمساعدة حكام الـ VAR لتأدية مهامهم.



لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد اتخذت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة ياسر عبد الرؤوف مجموعة من القرارات الهامة بغرض الارتقاء بمستوى الحكام وتطوير منظومة التحكيم على النحو التالي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.