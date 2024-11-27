أحمد مجاهد ينشر تفاصيل اجتماع أبو ريدة مع أندية بحري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:22 صباحاً - نشر احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة، عددًا من الصور عبر صفحته الشخصية “ فيس بوك” حول زيارة هاني أبوريدة المرشح لرئاسة الجبلاية،لأندية بحري والذي أقيم بمحافظة كفر الشيخ.

وكتب أحمد مجاهد:" مؤتمر مارينا دلتا الرائع “كل الشكر لأخي الحاج عبد الهادي حجازي على الاستضافة الكريمة ولكل أعضاء أندية الجمعية العمومية وأسرة كرة القدم في بحري الذين شرفونا كالعادة ونتمنى أن يحقق المهندس هاني أبوريدة ورفاقه آمالهم لأنديتهم وللكرة المصرية”.

وتعقد قائمة هاني أبوريدة في اتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الواحدة ظهر السبت المقبل، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

وكانت قائمة أبوريدة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحري ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.



وبدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة السبت المقبل قبل المؤتمر الصحفي.

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