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الإنتاج الحربي: تنظيم ندوات توعوية للعاملين بالشركات (صور) - أخبار كلمتك

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الإنتاج الحربي: تنظيم ندوات توعوية للعاملين بالشركات (صور) - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي: تنظيم ندوات توعوية للعاملين بالشركات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً -  نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي ندوتين  بعنوان "كيفية التعامل مع التحديات في مكان العمل بفعالية".

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة؛

كما جاء ذلك بمنشآت قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان، بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وحاضر بالندوتين الدكتورة نهلة أمين أحمد - المعالجة النفسية بمستشفى الشرطة، والتي نوّهت إلى أن التحديات في مكان العمل هي جزء لا يتجزأ من الحياة المهنية.

وأكدت أن التعامل معها بفعالية يعزز من إنتاجية العامل وتطوره ونجاحه المهني، مشيرةً إلى أن التعامل السليم مع هذه التحديات يتطلب مزيجًا من المهارات الشخصية والمهنية، مستعرضةً عدد من السبل التي يمكن أن تساهم في مواجهة التحديات المختلفة بمكان العمل مثل (التواصل الجيد مع الجميع سواء رؤساء أو زملاء أو مرؤوسين، حُسن إدارة الوقت، السعي الدائم إلى إكتساب مهارات جديدة، التركيز على الحلول وليس المشكلات، المرونة وتبني التفكير الإيجابي تجاه التغيير).

 

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القدوة الحسنة وأثرها في تربية الجيل

ومن جانبه أشار محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تنظيم ندوتين بمنشآت قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان، تحت عنوان  "القدوة الحسنة وأثرها في تربية الجيل" حيث حضر الندوتين عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الجهات التابعة للوزارة،  و حاضر بالندوتيــن الشيــخ سامح محمد أبو خيشة - من علماء الأزهر الشريف، والذي تحدث عن أهمية التمسك بمكارم الأخلاق والحفاظ عليها ليصبح كل شخص أسوة حسنة يُحتذى بها لدى أفراد الجيل الجديد في كل مواقف ومناحي الحياة، مشددًا على أنه ينبغي أن  يولي الأهالي المزيد من الاهتمام بالجوانب التربوية لما لها من تأثير مباشر على الأبناء، لافتًا إلى أن أهمية القدوة الحسنة تتجلى في دورها الإيجابي لإصلاح الفرد والمجتمع.

نشر الوعي الثقافي وتنمية قدرات العاملين


ومن جانبها أكدت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي من منطلق حرص الوزارة لتنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (اجتماعية - صحية - دينية) تنفيذًا لتوجيهات المهندس وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكريًا ونشر الوعي الثقافي لهم، لافتةً إلى أنه تم خلال الندوات الأربعة تلقي استفسارات العاملين والعاملات المشاركين بها وتم الرد عليها.

دعم والنهض بمستوى المرأة العاملة في الإنتاج الحربى

ومن جانب آخر أكدت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي على قيام الإدارة بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تدعم وتنهض بمستوى المرأة العاملة في الإنتاج الحربي وتساهم في حل المشكلات التي تواجهها وذلك في ضوء توجيهات الوزير بتقديم أوجه الرعاية للعاملات وتمكينهن إيمانًا بأهمية دورهن فى مسيرة العمل الوطني والإنساني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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