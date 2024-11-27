رئيس التأمين الصحي يتفقد مستشفى الهلال بسوهاج ويستمع لآراء المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - تفقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى الهلال بسوهاج، لمتابعة مستوى الخدمة الصحية والتحديات التي تواجه المنظومة والعمل على معالجتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الزيارات الميدانية، والتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

رئيس الهيئة يستمع لآراء المرضى واقتراحاتهم لتحسين الخدمات الصحية

تضمنت زيارة الدكتور أحمد مصطفى، تفقد أقسام المستشفى المختلفة مرورا بـ(الاستقبال والطوارئ، ووحدة التعقيم المركزي، والصيدلية، وغرف العمليات، وغرف الإفاقة، والرعاية المركزة والحضانات). كما استمع رئيس الهيئة لآراء المرضى واقتراحاتهم لتحسين الخدمات الصحية المقدمة

وقام رئيس الهيئة بمتابعة مدى الالتزام بإجراءات التعقيم ومعايير مكافحة العدوى، وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، كما تم الوقوف على الحالة الإنشائية للمستشفى، ومتابعة احتياجاتها من الإحلال والتجديد، والتأكد من جاهزية الكوادر البشرية، والانضباط الإداري، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن متابعة معدلات التشغيل والأداء.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على التحديات التي قد تواجه المستشفى والعمل على رفع كفاءتها بما يحقق طموحات المواطنين في توفير رعاية صحية ذات مستوى عالٍ، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتحديدًا في محافظات الصعيد، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية.

ويضم مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج 176 سريرًا، موزعة على أقسام حيوية مثل العناية المركزة، عناية القسطرة، عناية القلب، والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العديد من الأقسام الطبية المتخصصة مثل الباطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الأطفال، والحضانات ومبتسرين والأورام، ووحدة المناظير.

كما يضم المستشفى العديد من اللجان التخصصية التي تساهم في تقديم خدمات طبية متقدمة، ومنها لجنة الشريان الأورطي، لجنة الأوعية الدموية، لجنة TAVI، ولجنة زرع القرنية.

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