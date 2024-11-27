موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية ومراحل النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وموعد عقد امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمدارس الحكومية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم البدء في عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات وفي المدارس الحكومية، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل

كما تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل حتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير المقبل.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة «عربي/ لغات»، من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الخميس 23 يناير المقبل.

موعد امتحانات صفوف النقل بالمدارس الرسمية والخاصة

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمتميزة والخاصة، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس 16 يناير.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة المدارس وسواء الحكومية أو الرسمية أو الرسمية للغات، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.