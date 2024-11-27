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الرياضة - 10:27 - بقوة 6.6 على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب اليابان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:27 - بقوة 6.6 على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب اليابان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:27 - بقوة 6.6 على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب اليابان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، محافظة إيشيكاوا ومحافظات أخرى بوسط اليابان، دون إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي.

ووفق البيان الصادر من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، يكون مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن حدوث أي خلل بمحطة شيكا للطاقة النووية في إيشيكاوا، وفقًا لشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.

وحتى الآن لم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

ويذكر أنه في شهر يونيو الماضي، ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، محافظة إيشيكاوا اليابانية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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