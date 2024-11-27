الرياضة - 10:27 - بقوة 6.6 على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب اليابان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، محافظة إيشيكاوا ومحافظات أخرى بوسط اليابان، دون إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي.

ووفق البيان الصادر من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، يكون مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن حدوث أي خلل بمحطة شيكا للطاقة النووية في إيشيكاوا، وفقًا لشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.

وحتى الآن لم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

ويذكر أنه في شهر يونيو الماضي، ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، محافظة إيشيكاوا اليابانية.