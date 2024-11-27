حالة الطقس الأيام المقبلة، شبورة كثيفة وأمطار وبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة بدءًا من الغد وحتى السبت المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على الجنوب، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا بالقاهرة

حالة الطقس الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون أماكن سقوط الأمطار المتوسطة الأيام المقبلة كالتالى:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يوم الخميس غدًا.

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يوم الجمعة المقبل.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحرى والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على مدار الأيام المقبلة تكون كثيفة أحيانًا يوم السبت المقبل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 20

بنها: الصغرى 13 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 19

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 21

كاترين الصغرى 06 والعظمى 17

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22

السويس: الصغرى 12 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 23

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 23

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة اليوم الأربعاء.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

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