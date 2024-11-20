ارتفاع جديد في أسعار سيارات شيري تيجو 8 خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - أعلن الوكيل المحلي للعلامة شيري الصينية، ارتفاع جديد في أسعار سيارات شيري تيجو 8 برو موديل 2025 شمل فئاتها الثلاثة المتاحة بالسوق المصري وبلغت قيمة الزيادة نحو 15 ألف جنيه.

أسعار سيارات شيري تيجو 8 برو خلال نوفمبر



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات شيري تيجو 8 المقرر تطبيقها بداية من اليوم الاربعاء وهي كالتالي:

يصل سعر أول فئة كمفورت بسعر مليون و580 ألف جنيه بدلًا من مليون و570 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة لاكشري بسعر مليون و690 ألف جنيه بدلًا من مليون و675 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة فلاج شيب بسعر مليون و790 ألف جنيه بدلًا من مليون و775 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات تيجو 8 برو

وتتوفر سيارات شيري تيجو برو في وبسعة لترية 1.6L Turbo وأقصى قوة حصانية 197/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 290/ 2,000-4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 7 Speed DCT.

وفي ذات السياق استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي مبيعات سيارات الـSUV بالسوق المصري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بعد سيطرة شيري علي المركز الاول.



ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر



ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك، تصدر سيارات شيري، العائلية مبيعات للسيارات بمصر في الفترة من يناير الي سبتمبر الماضي 2024، وجاء ترتيب السيارات من فئة SUV-C بمصر خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 كالتالي:

1- سيارات شيري تيجو 7 بـ 2.727 سيارة وحصة 19%.

2- سيارات كيا سبورتاج 2.091 سيارة وحصة 15%.

3- سيارات شيري تيجو 4 برو 1.541 سيارة وحصة 11%.

4- سيارات MG RX5 Plus بـ 1.043 سيارة وحصة 7.

5- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 684 سيارة وحصة 5%.

6- سيارات رينو أوسترال 574 سيارة وحصة 4%.

7- سيارات أوبل جراند لاند 527 سيارة وحصة أقل من 4%.

8- سيارات MG HS بـ 471 سيارة وحصة 3%.

9- سيارات بايك X55 بـ 463 سيارة وحصة 3%.

10- سيارات نيسان قشقاي 433 سيارة وحصة 3%.

وفي ذات السياق المتصل علقت الشعبة العامة للسيارات، بالغرف التجارية علي الارتفاع المفاجئ في اسعار السيارات، متاثرة بوقف الاستيراد وتعثر دخول بعض السيارات مما تسبب في تعطش السوق المحلي للسيارات وغياب بعض الموديلات وارتفاع الاخري لعدم توفيرها بالسوق المصري خلال الفترة الحالية.

أسباب إرتفاع أسعار السيارات

وأوضحت الشعبة العامة للسيارات، بالغرف التجارية، أن في حالة توفير السيارات واستقرار سعر العملة سيتم تراجع أسعار السيارات بالسوق المصري. وتوفير احتياجات السوق المحلي من السيارات التي يحتاجها المستهلك المحلي، لافته إلى أن استيراد السيارات متوقف منذ منتصف مايو الماضي حتي تلك الآن، مما تسبب في ارتفاع مستمر في أسعار السيارات وغياب الاخري وعدم توفيرها بالسوق المحلي.

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